Üye Girişi
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM- - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-

16.09.2021 14:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 2 yıl içerisinde Türkiye'deki tüm sığınmacıları memleketlerine davul ve zurnayla göndereceklerini belirterek "Bu millete sözüm sözdür, kesin.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 2 yıl içerisinde Türkiye'deki tüm sığınmacıları memleketlerine davul ve zurnayla göndereceklerini belirterek "Bu millete sözüm sözdür, kesin. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Kırklareli'ne geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Yayla Mahallesi'ndeki Atatürk Evi oldu. Kılıçdaroğlu'nu burada CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Atatürk Evi'ni gezen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na burada Osmanlıca ve Türkçe nutuk kitabı ve Atatürk'ün yağlı boya portesi hediye edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

'DEVLETTE LİYAKAT ÖNEMLİ'

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında milletin sorunlar altında ezildiğini söyledi. Sorunları çözecek olan kurumun siyaset kurumu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Devlet, adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı yerde devlet dediğiniz kurum yara alır, temelleri sarsılır. Çok tipik ve basit bir örnek vereceğim; hafızanızda kalsın. Devlet ve siyasi partiler arasındaki farkı bilmeniz açısından. Devlette en alt makam memur olmak istiyorsunuz; şube müdürü ya da şef olacaksınız. Önce KPSS sınavına gireceksiniz, sınavda başarılı olacaksınız, atamanız yapılacak, düz memur oluyorsunuz ama henüz asaletiniz onaylanmadı, aradan bir süre geçecek, iyi yorumlar alacaksınız, sonra şeflik sınavına gireceksiniz devlette en alt kademede şef olacaksınız. Peki, bakan ya da milletvekili olmak için? İki şeye ihtiyaç var; bir savcılıktan iyi hal kağıdı, iki ilkokul diploması. Devlette liyakat neden önemli? İşte, bu nedenle önemli. Devletin hafızasını, bürokrasi tutar. Siyasi partilerden devletin hafızası olmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde bu böyledir. Adaletle yönetilen bütün ülkelerde bu böyledir" dedi.

'BUNLAR GÜCÜ KİMDEN ALIYOR'

Kocaeli Dilovası ve Mersin Limanı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Örnek vereceğim. Polis iki yerde arama yaptı. Kocaeli Dilovası'nda ve Mersin Limanı'nda, kilolarca kokain alındı. Ne savcı cesaret ediyor dava açmaya ne de kime geldiğini sormuyor. Evlatlarımızı zehirleyen insanlara, hiç kimse cesaret edip dokunamıyor, ne savcı ne de başka birisi. Bunlar gücü kimden alıyor? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor, hakim bir şey yapamıyor. Dava bile açmaya cesaret edemiyorlar. Bunlar gücü, devleti yöneten siyasi otoriteden alıyor. O zaman hepimiz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız" diye konuştu.

'SIĞINMACILARA KIZMAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldiğini dile getirerek "Resmi olmayan rakamlara göre, 5-6 milyon. ve Afganistan'dan insanlar geliyor. İran coğrafyasını aşarak buraya geliyorlar ve bizim sınırları aşarak geçiyorlar ve bizde bekliyorlar. Efendim, 'Para verilirse daha fazla alacağız.' Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? Bu millete sözüm sözdür, kesin. En geç 2 yıl içerisinde bütün sığınmacıları davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğim, kararlıyım. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Onları buraya kim getirdiyse kabahat onlarda. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağız. Onları geldikleri memleketlerine can ve mal güvenliğini sağlayarak göndereceğiz. Gençlerimize istihdam da yaratacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Efendim onlar olmazsa sanayi batıyormuş. Ne demek yahu? Şu aklı evvel cümleye bakın. Değiştireceğiz bunları" ifadelerini kullandı.

'YURT SORUNUNU 1 YIL İÇİNDE ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM'

Yurt sorunun da halen devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu "Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var. Üniversiteyi kazanıyor, kızımız, oğlumuz. Hepimizde bir sevinç var. Üniversiteye göndereceğiz, ikinci bir dert başlıyor. Bu çocuk nerede kalacak? 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum; 20 yıl değil, 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Böyle bir şey olamaz, yurt sorunu nedir Allah aşkına. Bütün üniversitenin kampüslerinde yaparsınız. İkişer, üçer kişilik odalar. Sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği, onlar ne kadar iyi yetişirse eğitim alırsa Türkiye o kadar büyüyecek. Siz onları pahalı yere mahkum ediyorsunuz" diye konuştu.

'SALGINDA ALINAN TÜM KREDİ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda esnaf ve çiftçiden salgında alınan tüm kredilerin faizlerini sileceklerini ifade ederek "Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk şey; ilk 6 ayda memleketin rahat bir nefes almasını sağlamak. Esnafın bankalara borcu var. Pandemi döneminde kredi verdiler. İster bankalardan, ister kredi kooperatiflerinden aldıkları faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da taksite bağlayacağız. Çiftçi için de aynı şey. Çiftçinin de ister kooperatiflerden ister bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız, onları da makul düzeyde taksite bağlayacağız. Adamı zaten perişan etmişsin, zaten mahvolmuş, hangi faizle alıyorsun bu parayı? Yine aynı şekilde esnafın kira stopajı var, onun tamamen kaldıracağız. Esnaf zaten vergi veriyor. Gayrimenkul sahibinin yükünü esnafın sırtına yüklüyorsun, niye? Zaten vergi verecek. Bunu sen öde diyorsun. Bunu da kaldıracağız" dedi.

'MUHTARLIK KANUNUNA İHTİYAÇ VAR'

Muhtarlara da seslenen Kılıçdaroğlu "Sizin başlı başına bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Yetkilerinizin tanımlandığı, yapacağınız işlerin tanımlandığı bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Bunu hazırladık, muhtarlık örgütleriyle konuştuk, onlara gönderdik. Eksiğimiz olabilir, bakın varsa bir eksiğimiz düzeltelim dedik. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimi. 1800'lü yıllarda Kastamonu'da bir muhtarlık seçimi. O nedenle muhtarlığı, demokrasinin temel taşı olarak görürüz. Demokrasi, seçim bu topraklara muhtarlar sayesinde gelmiştir. O nedenle muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafları ziyaret edip, Lüleburgaz ilçesine geçti.

KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-
KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM-

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlık, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM- - Son Dakika


Son Dakika

4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı Böyle taşınma sebebi görülmedi! Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:09 Böyle taşınma sebebi görülmedi! Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı 14:52 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız 14:41 İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor 14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı 14:27 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım 14:14 Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım

Son Dakika Haberleri
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
14:51 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı         
15:12
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda         
14:40
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 15:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU 2 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINMACILARI DAVUL VE ZURNAYLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM- - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement