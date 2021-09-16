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Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)

16.09.2021 18:23
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2), System.String[]

'GÖÇLERİN ARKASINDA ACILAR, DRAMLAR VAR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin ardından geçtiği Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı.

'GÖÇLERİN ARKASINDA ACILAR, DRAMLAR VAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin ardından geçtiği Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Göçlerin arkasında büyük acılar, büyük dramlar ve gözyaşları var. Ama biz o gözyaşlarını, o dramları yeniden yaşamak istemeyiz. Ama onları bir intikam alalım duygusuyla da asla ve asla aklımıza getirmeyiz. Sadece tarihin bir topluma bir kesime yüklediği acıların unutulmaması gerekir" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştan sonra kurduğu 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, bütün  politikalarını barışa endekslediklerini söyledi. Konuşmasının ardından bariyerlerin arkasında bulunan vatandaşların yanına giden Kılıçdaroğlu onlarla sohbet etti.

'ROMANLARA YÖNELİK EYLEM PLANLARI HAZIRLADIK'Kılıçdaroğlu, daha sona Trakya'da yaşayan Romanların kanaat önderlerinin katıldığı Roman Buluşması, toplantısına katıldı. Bir kişi veya bir kitlenin kimliğinden ve inancından dolayı ötekileştirilmesine karşı çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkesin inancı kendisine aittir. Yaşam tarzına siyasetçi saygı duyar. Bugüne kadar hep sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapmaya özen gösterdik. Muhtarlar bir sosyal kimliktir, apartman görevlileri bir sosyal kimliktir, manavlar bir sosyal kimliktir, esnaflar bir sosyal kimliktir, dolayısıyla sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapınca o sosyal kimliğin yaşadığı sorunlarını saptıyorsunuz ve çözüm üretiyorsunuz. Sanayici, memurlar, işçiler işsizlerde birer sosyal kimliktir" dedi. Romanların sorunlarının geçmişten bugüne gelen sorunlar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Romanlara yönelik eylem planı hazırlığı yaparak, tüm toplum kuruluşları ile akademisyenlerin görüşlerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza da bu eylem planlarımızı gönderdik. Sorunlar ne? Temel sorunlarımızı şöyle belirledik, bir eğitim sorunu. Sağlık sorunu ciddi bir sorun. İstihdam, ciddi bir sorun, barınma ciddi bir sorun, sosyal yardım veya sosyal hizmetlerden yararlanma ciddi bir sorun. Ayrımcılık konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunlara kilitlendik. Bu sorunların çözülmesi lazım. Anayasa diyor ya demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Bir sosyal  hukuk devletinde yaşadığını anlasın. Devlet bana sahip çıkacak. Herkes vergi veriyor. Fırından ekmek alırken, elektrik düğmesine bastığınızda musluğu açtığınızda vergi veriyorsunuz. O zaman sosyal devlet dediğimiz güçsüzleri koruyan devlet dediğimiz, devletin harekete geçmesi lazım, sizin sorunlarınızı çözmesi lazım. Yapmadılar, yapamazlar zaten ama biz yapacağız kararlıyız bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu. 'AİLE SİGORTASI YAPACAĞIZ'Kılıçdaroğlu, sorunun temel anahtarının Aile Destekleri Sigortası olduğunu  ifade ederek şunları söyledi: "Aile Destekleri Sigortası şu, Türki Cumhuriyeti devletinde yaşayan hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. İşin Türkçesi bu. Bir aile var geçinemiyor, düşünün çocukları okula gidecek defter kalem alamıyor. Anne işsiz baba işsiz, buna kim bakacak? Hadi diyelim bugün yan komşu baktı ertesi gün diğer komşu baktı, başka gün muhtar biraz yiyecek getirdi, öbür gün belediye biraz yardım etti. İyide bu işin sonu nereye varacak? O zaman ne yapmak lazım o kişi pozisyon da olan kişileri veya aileleri sosyal destek kapsamına almak lazım. Yani devleti güvencesi altına almak lazım. Aile Destekleri Sigortası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti devleti parlamento da 102 sayılı sözleşmeyi onaylamış ve ben gereğini yapacağım demiş. 9 sigorta alanından oluşuyor. İşsizlik, yaşlılık emeklilik, sağlık iş sağlığı, meslek hastalıkları sigortası gibi uzuyor. 9'uncu sigorta dalı Aile Destekleri Sigortası. 1971'de kabul edilen ve uygulanacağı taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası 50 yıldır uygulanmıyor. Çünkü fakir sadece bizim ülkemizde değil ki pek çok ülkede var. Ama oralarda özellikle demokrasisi ve insan hakları gelişmiş olan ülkelerde Aile Destekleri Sigortası'nı getirerek kişinin onurluca kendi topluluğunda yaşamasını ortamını hazırlıyor. 50 yıldır neden uygulanmıyor, buda önemli bir sorun. Yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek istiyorlar onun için. Yoksulluğu bitirmek istemiyorlar. Fakir hep fakir olsun. Ona biraz makarna kömür vereyim oda oyunu bana versin. Bu insan haklarına aykırıdır. Biz bunu uygulayacağız, ister bize oy verin ister vermeyin. Biz sizin oyunuza değil biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz."'AHLAKA AYKIRIDIR'Birini sürekli olarak muhtaç hale getirmenin ahlaka aykırı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ahlaka aykırıdır, erdeme aykırıdır, irfana aykırıdır. Birisini sürekli muhtaç haline getirmek, bir siyasi partiye bağımlı hale getirmekten yanlış bir şey yoktur. Aile destekleri sigortası o nedenle 50 yıldır uygulanmıyor. Biz bunu uygulayacağız. İster bize oy verin, ister bize oy vermeyin. Biz sizin oyunuza değil biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz bizim hedefimiz bu. Aile destekleri sigortası olursa ne olur? Sadece size yardım mı olur? Hayır. Sosyal yardım bir lütuf olmaktan çıkar bir hak olarak ortaya gelir. Benim hakkım. Ben vergi veriyorsam beni aç bırakamazsın diyor. Aile destekleri sigortası bir hak olarak öne çıkar. Siyasi otoritenin veya birinin lütfuyla değil. Hak olduğu için ona vereceksiniz. Emekli prim ödüyor değil mi? Niye bağırıyor emekli aylığıyla geçinemiyorum çünkü emekli aylığını hak olarak görüyor. Benim hakkım diyor bu. Yükselteceksin diyor. Aile destekleri sigortası olduğunda da eğer yardım yetmiyorsa aile destekleri sigortasından yararlanan kişiler diyecekler ki biz geçinemiyoruz yükselt bakalım yükseltmezsen sana oy vermeyiz. Dolayısıyla olay bir hak olarak çıkmış oluyor ortaya. Hak olarak çıkması ne demektir insanın onurunun korunması demektir. Bu bağlamda özellikle her biriniz kendi bölgenizin önemli bir aktörüsünüz. Kanaat önderisiniz. Bunları çok iyi anlatmak zorundasınız. Her gittiğim yerde bunları anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğü kadar. Ama asıl anlatacak olanlar sizlersiniz. Talep edecek olanlar sizlersiniz. Politikacı ile karşılaştığınızda sorun kardeşim, 50 yıllardır niye aile destekleri sigortasını çıkartmıyorsunuz. Niye çıkartmıyorsunuz ben size yalvaracak mıyım? Niye yalvarayım size? Devlet benim devletim değil mi? Ben bu devlete vergi ödemiyor muyum? O zaman beni nasıl aç bırakırsın, çocuklarımı nasıl aç bırakırsın, nasıl işsiz bırakırsın, nasıl beni kötü şartlarda bir yerde oturmaya mahkum edersin. Bir hak olarak talep çıkacak ortaya bu önemli değerli arkadaşlarım."'BUNLARIN TAMAMINI YAPMAK MÜMKÜN'Bunların hepsinin yapılmasının çok kolay olduğunu sözlerine ekleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Çok mu zor? Hayır efendim. Bunların tamamını yapmak mümkün. Başka bir şey daha, kentsel dönüşüm. Şimdi kentsel dönüşümü şöyle yapıyorlar. Romanlar bir yerde mi oturuyor, orada rant mı ortaya çıkıyor, Romanları sürüyorlar şehrin dışına, oraya gene lüks evler yapıyorlar, başkaları gelip oturuyor, gene Romanlar şehrin dışında. Niye kardeşim? Sulukule bunun en güzel örneği. Niye, o rantı yaratan kim Romanlar, yıllardır orada yaşayan kim, yine Romanlar,  kentsel dönüşüm yapacağız ne olacak, Romanları gene şehrin dışına sürelim, burası çok değerlendi, burada sırtı kalınlar gelip onlar oturacaklar. Niye kardeşim? Bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olacak, yerinde. Romansa Roman, Roman değilse Roman değil. Erzurumlu, Karslı, Mardinli ne ise. Büyük kentlerde biraz mahalleler böyle ayrışıyor. Erzurumlular bir tarafta, Karslılar bir tarafta, Bingöllüler bir tarafta, herkesin belli mahallesi var, kendi kültürünü yaşıyor, saygı duyuyoruz bunlara. Kentsel dönüşüm yapacaksanız yerinde yapacaksınız. Çünkü o mahallenin kendine özgü bir kültürü var o kültürü yaşatmanız lazım."


Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2)

Kemal Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz, Kırklareli, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim(2) - Son Dakika
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