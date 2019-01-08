Kılıçdaroğlu: "2019 Bir Umut Yılı Olsun Diyoruz"
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- CHP
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Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:51 Kaynak: AA
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