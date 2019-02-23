Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, 21 İlde Seçim Çalışması Yapacak

Kılıçdaroğlu, 21 İlde Seçim Çalışması Yapacak

1 saat önce

Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ziyaret edeceği illerin takvimi açıklandı.

Kılıçdaroğlu, 21 İlde Seçim Çalışması Yapacak, System.String[]
Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ziyaret edeceği illerin takvimi açıklandı. Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde 13'ü büyükşehir olmak üzere 21 ili ziyaret edecek. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi ilk ziyaretini 27 Şubat Çarşamba günü Batman'a gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, daha sonra sırasıyla Bursa, Mersin, MuğlaAnkara, İstanbul, İzmir, Burdur, Adana, Aydın, Antalya, Edirne, Eskişehir, Tekirdağ, Yalova, Hatay, Zonguldak, Bartın, Manisa, Balıkesir ve Kırklareli'nde seçim programlarına katılacak.

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde en çok İstanbul'da seçim çalışması yapacak. Bu kapsamda 4 ve 29 Mart'ta İstanbul 1'inci Bölge'de, 11, 22, 23 ve 30 Mart'ta İstanbul 2'nci Bölge'de, 19 ve 26 Mart'ta da İstanbul 3'üncü Bölge'de olacak.

Kılıçdaroğlu, 3, 20, 24 ve 27 Mart tarihlerinde ise başkent Ankara'da genel başkan yardımcıları ile birlikte programlara katılarak, seçim çalışması yapacak.

Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

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