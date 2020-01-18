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Kılıçdaroğlu: "24 Kasım'da öğretmenlere 1'er aylık ikramiye verilmesi gerekir"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:02 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (6)
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