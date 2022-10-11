Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'ta, "Abd'ye Kaçmak İstiyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı'nın ABD'de Manhattan'daki gökdelen inşaatı önünde "Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor" dedi. Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'ta; "ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" açıklamasını yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı'nın ABD'de Manhattan'daki gökdelen inşaatı önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızana gönderdiği paralarla bu gökdelen yaptırılıyor. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım. Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında; "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta; evindeki çalışma odasından açıklama yapmış ve sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"BELKİ KENDİLERİ SÖYLER, AİLE İÇİ İŞLERİNE KARIŞMAYAYIM"

"Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar mı o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla, geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Çünkü orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar.

Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim, belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Bu paravan yapının, izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR.

"YENİ İKTİDARIN SİZİ ORADA RAHAT BIRAKACAĞINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar. Bir TÜRGEV, bir ENSAR. Bir TÜRGEV, bir ENSAR. Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya.

ENSAR'cığım, TÜRGEV'ciğim. Bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Gelelim, Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor, bu paraları? ve yine ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta, yani Amerika'da. Çık anlat, çekinme."

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