Kılıçdaroğlu: "3 Arkadaşımızı Görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki Cenaze Törenine Katılacaklar"
39 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti.
(1)
"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 arkadaşımızı görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılacaklar"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:08 Kaynak: AA
Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı
Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti