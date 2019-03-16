Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "3 Arkadaşımızı Görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki Cenaze Törenine Katılacaklar"

Kılıçdaroğlu: "3 Arkadaşımızı Görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki Cenaze Törenine Katılacaklar"

39 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti.
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"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 arkadaşımızı görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılacaklar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:08 Kaynak: AA

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