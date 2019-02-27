Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "31 Mart'ta Güzel Bir Ders Verin"

Kılıçdaroğlu: "31 Mart'ta Güzel Bir Ders Verin"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Ben de sizler gibiyim. Sizler nasıl yetiştinizse ben de öyle yetiştim. 7 çocuklu bir aileden geliyorum. 7 kardeşten üniversiteyi bitiren sadece benim. Diğer kardeşlerimin ne yaptığını çoğunuz bilmezsiniz. Kimisi işçi, emekli oldu, kimisi memur, emekli oldu, kızkardeşlerim evlendi. Annem okuma yazma bilmezdi, büyük ablam da okuma yazma bilmez. Ama ben sizden birisiyim, halktan birisiyim. Sizler gibi yaşıyorum. Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım yoktur"

"31'i geliyor. Ayın 31'i. Mart geliyor. Mart'ta güzel bir ders verin, Allah aşkına"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:23 Kaynak: AA

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