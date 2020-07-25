Kılıçdaroğlu 37'inci Olağan Kurultayında konuştu - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Hiçbir zaman hiçbir yerde hiç kimseye kibir ve öfkeyle bakmayacağız. Yeni bir siyaset anlayışı ahlaklı adaletli bir siyaset anlayışını Türkiye cumhuriyeti devletinin topraklarına indireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin 37'nci Olağan Kurultayında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle kurultaya gelemeyen ve katılamayanlara selamlarını ileterek kurultayın önemini vurguladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci kurultayının TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde yapılan tarihi bir kurultay olduğunu söyleyerek "Bu kurultay bizi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılına, 2023'e taşıyacak olan kurultaydır. 2023'te Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma, azim ve kararlılığını göstereceğimiz kurultaydır. Bu kurultayın 10 binlerin katıldığı bir ortamda yapılmasını arzu ederdik. Ama Covid-19 süreci izin vermedi. Yürekten inanıyorum; 10 binler, 100 binlerin gözü, kulağı, aklı ve yüreği buradadır. Onlar şu anda bizi izliyorlar. Bu kurultay sadece vatandaşlarımızın değil Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Rusya'ya, Uzak Asya'ya kadar tüm dünyanın gözü ve kulağının olduğu kurultaydır. Çünkü bu kurultay; sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. İnanıyorum bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki milli kurtuluş savaşını verirken bütün ülkelere örnek olduysa bizim de böyle bir süreci hayata geçirerek dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bu kurultay alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en ağır buhranını yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu buhran yönetim buhranıdır. Bu buhran, demokrasi buhranıdır, ekonomi toplumsal ve kişisel sağlık ve beraberliğimizi derinden dinamitleyen bir buhrandır. Hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapanma hakkı yoktur. Özellikle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapanma hakkı yoktur. Biz, birlikte inançla, kararlılıkla, azimle Türkiye'yi bu buhrandan çekip çıkaracağız. Adalet yürüyüşünü kimse unutmasın. 'Bu bir son değil bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Duvarı yıkacağız' demiştim.31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız. Millet olarak ikinci yüz yıla hazırlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

İkinci yüzyılda Türkiye'nin bölgesinin ve dünyanın en saygın ülkelerinden birisi haline geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunun için ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi hazırladık. Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak. Kuvvetler ayrılığı esas alınacak. Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken sivil toplum örgütleri ve uzmanların görüşleri mutlaka alınacak. Meslek örgütleri üzerindeki her türlü baskıya son verilecek. Bir devlet hukukun üstünlüğünden ve adaletten vazgeçerse, o devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM öncülüğünde çözülecek ve Türkiye'nin üniter sorunu çözülecektir. Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecek. Biz bu ülkeye demokrasiyi sonuna kadar getireceğiz. Devlet Yönetimi ve toplumsal düzende liyakat sistemi hakim kılınacaktır. Hizmet yandaşa değil vatandaşa verilecek. İşi ehline vermek bir devlet politikası olacaktır. Seçim yasası değişikliği cinsiyet kotası getirilecek kadınların parlementoda temsili yasal hale getirilecek. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak, vatandaş ve siyasi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Tüm kamu ihalelerinin şeffaf bir anlayışla yapılması sağlanacaktır. Biz iktidar olacağız. İktidar olmak için her şeyimiz hazır. ve biz iktidar olup muhalefete hesap vereceğiz. Gelecek nesillere yaşanır bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşarak oylamaya sunduğu İkinci Yüzyıl Çağrı Beyannamesi oy birliğiyle kabul edildi. - ANKARA