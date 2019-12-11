Kılıçdaroğlu, "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, '4. Vefa Ödülleri' programına katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı

6 saat önce

Salondan görüntüler Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Salondan görüntüler

Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, 4. Vefa Ödülleri programına katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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