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Kılıçdaroğlu, "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı
6 saat önce
Salondan görüntüler Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.
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