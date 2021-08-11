Kılıçdaroğlu, 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, 4 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle andı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Hayatının baharında, daha 15 yaşında hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül'ü ve Eren Bülbül'e siper olmaya çalışırken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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