CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın."
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: '5'li Çete ile Aramı Bulmaya Yeltenen Sermayedar, Holding, Piyasa, Kim Olursa Olsun Pişman Olur; Bu Böyle Biline' - Son Dakika