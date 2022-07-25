Kılıçdaroğlu: "5'li Çeteler, Çantacılar, Örgütler, Uyuşturucu Baronları, Komisyoncular, Soysuzlar... Bu Devleti Sizden Temizleyeceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "5'li Çeteler, Çantacılar, Örgütler, Uyuşturucu Baronları, Komisyoncular, Soysuzlar... Bu Devleti Sizden Temizleyeceğiz"

25.07.2022 13:50
Kılıçdaroğlu: "5'li Çeteler, Çantacılar, Örgütler, Uyuşturucu Baronları, Komisyoncular, Soysuzlar... Bu Devleti Sizden Temizleyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, yolsuzlar, 5'li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; suikast sonucu katledilen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun, "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket…" paylaşımını alıntıladı ve açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Mafyalar, yolsuzlar, 5'li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği 'Bay Kemal' hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi! CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği 'Bay Kemal' hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi! GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2022
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '5'li Çeteler, Çantacılar, Örgütler, Uyuşturucu Baronları, Komisyoncular, Soysuzlar... Bu Devleti Sizden Temizleyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "5'li Çeteler, Çantacılar, Örgütler, Uyuşturucu Baronları, Komisyoncular, Soysuzlar... Bu Devleti Sizden Temizleyeceğiz" - Son Dakika
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