Kılıçdaroğlu: "5 yıl içinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '5 yıl içinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "5 yıl içinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu. (3)

Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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