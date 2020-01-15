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Kılıçdaroğlu: "5 yıl içinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:06 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu. (3)
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