Kılıçdaroğlu: "(6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "(6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır"

01.03.2022 15:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (5)

"Yüzde 11'mi büyümüşüz. Esnaf mı büyüdü, çiftçi mi büyüdü, emekli mi büyüdü?"

"Dün 6 genel başkan kamuoyunun önüne çıkarak güçlendirilmiş parlamenter sistem dolayısıyla neleri yapacağımızın altına imzayı attık ve taahhüt ettik. Bu taahhüt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır. Tarihte önemli yerini alacaktır"

"Halkın iktidarında göreceksiniz, millet ittifakı çalışacak"

"Bu ülkede demokrasiyi göreceksiniz, sevgiyi göreceksiniz, hoşgörüyü göreceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştirdiğinizde kapınızı sabahın köründe polis gelip basmayacak, kapınızı kırmayacak. Bunu da göreceksiniz"

Kılıçdaroğlu: (6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır
Kılıçdaroğlu: (6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır
Kılıçdaroğlu: (6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır

YORUMLAR
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Türkiye Cumhuriyeti, CHP Genel Başkanı, Esnaf, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(6 muhalefet partisinin mutabakat metni)) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır' - Son Dakika


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