Kılıçdaroğlu, İsmailağa'daki istismar iddiasına sessiz kalmadı: Bunu yapan, göz yuman, sistemini kuran şerefsiz ve haysiyetsizdir

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği iddiası ülkede infiale yol açtı. Küçük kızın imam nikahı kıyılan sözde eşi tarafından cinsel istismara uğramasına Gümüşel'in sessiz kaldığı iddia edildi.

YILLARCA İSTİSMARA MARUZ KALDI

Yıllarca evlendirildiği şahsın cinsel istismarına maruz kalan ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten H.K.G.'nin şikayetiyle olay ortaya çıktı. Savcılık hazırladığı iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını isterken H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep edildi.

"BUNU YAPAN, GÖZ YUMAN, SİSTEMİNİ KURAN ŞEREFSİZDİR"

Olaya tepkiler çığ gibi büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçaroğlu açıklamasında, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" ifadelerini kullandı.

2018 YILINDAKİ PAYLAŞIMINI ANIMSATTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, çocuk istismarına ilişkin 20 Şubat 2018 tarihinde yaptığı paylaşımı da alıntıladı. Kılıçdaroğlu, o paylaşımında da şöyle demişti: "'6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım."