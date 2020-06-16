Kılıçdaroğlu: "682 bin 265 kişi tarımdan çekildi" - TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. (11)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:19 Kaynak: AA
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