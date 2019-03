Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Toplantısı'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in aslında bir kadın devrimi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Toplantısı'na katıldı.



Kürsüye, kendisine kadınlar tarafından armağan edilen, üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu kaşkolla çıkan Kılıçdaroğlu, bu toplantının seçim kampanyası kapsamında katıldığı en anlamlı toplantılardan biri olduğunu söyledi.



Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışının tarihsel sürecini anlatan Kılıçdaroğlu, hak aramanın çok değerli olduğunun altını çizdi.



Hak aramayana hakkının verilmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hak aramak çok kıymetlidir. O yüzden Allah'ın adlarından biriside Hak'tır, Cenab-ı Hak'tır. Hak aramak, hakkın peşinden koşmak, alın terini birilerine peşkeş çekmemek hepimizin ortak görevidir. Dünya Kadın Hareketinin arkasında acı, gözyaşı ve onur kimliği vardır. Bu onur kimliği bugün bütün dünya kadınlarını 8 Mart'ta buluşturan onur kimliğidir." dedi.



Kılıçdaroğlu, Türk kadınının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde pek çok ülkenin kadınından çok daha önce haklarını kazandığını hatırlattı.



Cumhuriyetin kadınlara kattığı değer kadar kadınların da cumhuriyete çok katkısı olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir." diye konuştu.



"Yoksullukta en çok acıyı kadınlar çeker"



Yoksulluk ve fakirlikte en çok dramı kadınların yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Çöp toplayan bir kadının fotoğrafını göstermiştim, 21. yüzyılın Türkiye'sinden bir örnek göstermiştim, kadının yüzü görünmüyordu ama böyle binlerce insanımız var. Bu insanlarımız 'sokak ekonomisi' dediğimiz o alanda bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Bu fotoğrafı gösterdim bir gün önce gazetelerde yer aldığında hiç kimsenin kılı bile kıpırdamadı, bunu olağan dışı gibi görüyorlar, 21. yüzyılın Türkiye'sinde bu olağan bir olay değildir.



Diyeceksiniz ki 'Ben dünyaya meydan okuyorum', 'Bizim ülkemiz hızlı büyüyor' peki bu çöpte bir şeyler arayan kadın nedir? 6 milyon kişi sokaktan geçimini sağlıyor Türkiye'de. Kimisi kağıt, kimisi plastik topluyor, kimisi simit, kimisi şeker satıyor. 6 milyon kişi.. eşleri, çoluk çocuğuyla beraber 24, 25 milyon kişi. İşsizlik, yoksuzluk var biliyorum. İşsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde en büyük acıyı çekenler kadınlardır. "



"Onlar sizi anlayamazlar"



Tüm bunları hayattan ve gerçeklerden kopuk bir siyasal anlayış Türkiye'yi yönettiği için anlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sarayda oturarak siz gerçekleri halktan gizleyemezsiniz. Her yeri saray gibi sanıyorlar, sarayda herkesin işi, gücü var, hepsinin çocuklarının bir eli yağda, bir eli balda, hayatta fakirlik nedir görmediler, en iyi okullarda okudular, çocukları okullara özel arabalarla gittiler, geldiler. Onlar sizi anlayamazlar, sizler de onları anlayamazsınız. Ama bu tabloyu değiştirmek kadınların ellerinde, kadınların azmine güveniyorum." dedi.



"Bay Kemal konuşuyor diyor"



Türkiye'nin ekonomik durumunun iyiye gitmediğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "7 milyonu aşan işsizimiz var. 1000 kişilik geçici işçi alınacak, başvuran 40 bin kişi, stadyumda kura çekiyorsunuz. Böyle bir tabloyla Türkiye hiçbir zaman karşılaşmadı." ifadesini kullandı.



Türkiye'de 6 milyon 700 bin kişinin asgari ücretle geçindiğini, asgari ücretin altında gelir elde edenlerin sayısının ise 1 milyon 800 kişi olduğunu, bu insanların çok zor şartlarda yaşamaya çalıştığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunları söylendiğim zaman 'Bay Kemal konuşuyor' diyor. Bay Kemal elbette konuşacak. Bay Kemal senin gibi saray meraklısı değil, Bay Kemal bir halk adamıdır, sizden birisidir, fakir fukaradan yanadır. Niye diyoruz 'emekliye 2 maaş ikramiye', 'asgari ücret en az 2 bin 200 lira olsun' diye, niye diyoruz 'taşeron işçiye kadro verin' diye, fakirin fukaranın hakkını savunduğumuz için söylüyoruz bunu.



Vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamayı isterim. Beyefendiler artık halktan kopmuşlar, düşünebiliyor musunuz, bir ülkeyi yöneten kişi 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezsin. Allah akıl, sabır versin. Arkadaş, düne kadar 'Halkın arasındayım' diyordun, 3 bin kişilik koruma bir de tepede helikopter, olur ya biri tepeden vururlar."



Kılıçdaroğlu, kimsenin yatağa aç girmediği bir cumhuriyeti hayata geçirmenin mücadelesini hep birlikte vereceklerini aktardı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde belediye başkanlarından, eşit hizmet etmelerini ancak yoksulu olan mahallelere daha fazla hizmet etmelerini, harcadıkları her kuruşun hesabını vatandaşa vermelerini, her mahalleye de kreş yapmalarını istediğini anımsattı.



Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda Türkiye'nin çok gerilerde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "En diplerde... Bizden önde olanlar Burkina Faso, Katar, Kuveyt, Andora... Demek ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, kadının hak ettiği değeri kadına yeterince verememişiz. Bunun mücadelesini yapmak da siz kadınların görevidir. Siz bu görevi üstlendiğiniz, yaptığınız sürece size her zaman destek olacağız. Size bunun sözünü veriyorum." dedi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de Edirne'deki kadınların özgürlüğünün, memlekete olan sevdasının Anadolu kadınlarına dalga dalga yayılmasını diledi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.



Belediye Başkanı Gürkan, son yerel seçimlerde de kadınlara verdikleri önemi gösterdiklerini ifade etti.



Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ve davetli kadınlar katıldı.

