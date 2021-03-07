Kılıçdaroğlu çifti, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülü mesajda ilk konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Yarın Emekçi Kadınlar Günü'nü hep beraber kutlayacağız mı diyeceğim artık bilemiyorum. Herkes bir şeyler söyleyecek ama bu kadar kadına şiddetin olduğu bir dönemde pek gönül rahatlığıyla onu da kutlayamayacağız gibime geliyor." ifadelerini kullandı.

Herkesin el ele vermesi gerektiğini dile getiren Selvi Kılıçdaroğlu, "Bunun için çalışan insanlar var, kadın, erkek ama elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz de var. Sanki bundan biraz geri adım atılıyormuş gibi zaman zaman yani öyle bir algı da oluşuyor. Üzülüyoruz tabi kahroluyoruz yani." dedi.

" Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınadıklarını vurgulayarak, "Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var." görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte kadın, erkek, mücadele ederek, hak mücadelesi, adalet mücadelesi vererek, birlikte yapacağız, sözümüz söz bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.