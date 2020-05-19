Kılıçdaroğlu 82 genç ile bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu 82 genç ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu 82 genç ile bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 82 genç ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu 82 genç ile bir araya geldi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 82 genç ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 82 genç ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplantıya katılan gençlerin başarı hikayelerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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