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Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (4)

21 dakika önce

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında CHP'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (4), System.String[]

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında CHP'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini ziyaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Balkanı Ali Kemal Deveciler ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerin ardından Burhaniye'de 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, ayrıca Demokrasi Parkı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Festivalin açılış konuşmasında vatandaşlara ve partililere elinde anayasa kitabıyla demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "21 Yüzyılda katılımcı demokrasiden söz ediyoruz. Dolayısıyla belediye başkanı diyebilir ki, 'Ben madem ki bu kentte insanlara hizmet edeceğim, o zaman buraya park mı yapalım, yoksa gökdelen mi yapalım, halkın bilgisine sunmak isterim.' Bunun adı da referandumdur. Sonuçta gelip size sunarlar. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz budur. 21. yüzyılın demokrasi anlayışı katılımcı demokrasidir. Yani insanlar yetkileri olduğu halde, o yetkilerin nasıl kullanılacağı konusunda kendisini seçen insanlara ayrıca düşünce olarak başvurma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla kurallar, kurallar anayasayla belirlenir" dedi.
Burhaniye'de 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışının ardından Edremit ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Edremit Kitap Fuarı'na katıldıktan sonra alandan ayrıldı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'na geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya haraket ettiği bildirildi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), -


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:21 Kaynak: DHA
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