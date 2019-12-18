Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu her yılın sonunda olduğu gibi bu yıl da AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.

Toplantıda bu yılın siyasi gelişmelerinin değerlendirildiği, 2020 Türkiye-AB ilişkilerine yönelik görüşlerin paylaşıldığı ve bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.