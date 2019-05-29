Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
36 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, AB
Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
eşlik etti. - ANKARA
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