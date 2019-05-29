Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

36 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: İHA
Ahmet Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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