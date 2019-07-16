Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: AB'nin yaptırımını kabul etmiyoruz
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Kılıçdaroğlu: AB'nin yaptırımını kabul etmiyoruz

2 saat önce

Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın.

Kılıçdaroğlu: AB'nin yaptırımını kabul etmiyoruz, System.String[]
Kılıçdaroğlu, " Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:42 
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