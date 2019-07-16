Kılıçdaroğlu: AB'nin yaptırımını kabul etmiyoruz
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Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın.
Kılıçdaroğlu, " Doğu Akdeniz
'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:42
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