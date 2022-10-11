Kılıçdaroğlu, ABD'de Bilim İnsanları ile Bir Araya Geldi: Keşke Politikacılar, Bilim İnsanlarıyla Bir Araya Gelip, Oturup Konuşabilseler.

DUYGU GÜVENÇ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bilim insanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Daron (Acemoğlu) Hocam ile görüşürken dedim, 'Keşke mümkün olsa da politikacılar, bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, beklentilerini öğrenebilseler' diye. Şuna kesinlikle inanıyorum: Bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology – MIT) ziyaretinin ardından, dün akşam; bilim insanları Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

DAĞDEVİREN: HAYATIMDA GÜZEL İNSANLAR BİRİKTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Dağdeviren "Bugün çok yoğun ve aynı zaman çok verimli bir gezi gerçekleştirdik. Çok değerli bilim insanları ve öğrencilerle ve laboratuvarların devam etmesini sağlayan görevli arkadaşlarla tanıştık" dedi.

Dağdeviren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Covid sırasında özellikle birçok öğretim üyesiyle maalesef görüşme fırsatımız olmadı. Bu gezi vasıtasıyla hepinizle tekrar buluşmak çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Cemal Süreyya hep şöyle diyor: 'Güzel hayat isteyen güzel insanlar biriktirsin.' Ben de hayatımda güzel insanlar biriktirdiğim için gerçekten çok mutluyum."

KILIÇDAROĞLU: BİLİMDE HIZLI DEĞİŞİMLER VAR. BUNUN NE KADAR FARKINDAYIZ BİLMİYORUM

Dağdeviren'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir sofrada beraber olmaktan son derece mutluyum. Bugün güzel bir gezi gerçekleştirdik. En azından benim dünyam biraz daha zenginleşmiş oldu. Bilim insanlarıyla beraber olmak, onların düşüncelerini almak, onların yaptıklarını görmek gerçekten heyecan verici. Ben ve arkadaşlarım bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz.

Daron (Acemoğlu) Hocam ile görüşürken dedim, 'Keşke mümkün olsa da politikacılar, hiç olmazsa altı ayda bir veya yılda bir; bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, onların beklentilerini öğrenebilseler' diye. Bunu yapmıyoruz ama bunun bir şekilde yapılması lazım. Bir şekilde daha olgunlaşması lazım. Şuna kesinlikle inanıyorum: Bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları. İnsanlar bilim ürettikçe, bilim daha sonra teknolojiye dönüşüp, sanayi onları üretim haline getirirse, meta haline getirirse; hem toplum kazanmış olacak, insanlık kazanmış olacak, ki bilimde çok hızlı değişimler, dönüşümler var. Biz bunun ne kadar farkındayız, onu da bilmiyorum. Yani siyasetçiler olarak ne kadar farkındayız, onu da bilmiyorum.

Hepinize afiyet olsun. Ben ve arkadaşlarım burada olmaktan çok mutluyuz. Hepinize güzel katkılarınız dolayısıyla teşekkür ederiz."