Kılıçdaroğlu, ABD'de Bilim İnsanları ile Bir Araya Geldi: Keşke Politikacılar, Bilim İnsanlarıyla Bir Araya Gelip, Oturup Konuşabilseler. - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, ABD'de Bilim İnsanları ile Bir Araya Geldi: Keşke Politikacılar, Bilim İnsanlarıyla Bir Araya Gelip, Oturup Konuşabilseler.

11.10.2022 13:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde bilim insanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Daron (Acemoğlu) Hocam ile görüşürken dedim, ‘Keşke mümkün olsa da politikacılar, bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, beklentilerini öğrenebilseler’ diye. Şuna kesinlikle inanıyorum: Bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları” dedi.

DUYGU GÜVENÇ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bilim insanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Daron (Acemoğlu) Hocam ile görüşürken dedim, 'Keşke mümkün olsa da politikacılar, bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, beklentilerini öğrenebilseler' diye. Şuna kesinlikle inanıyorum: Bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology – MIT) ziyaretinin ardından, dün akşam; bilim insanları Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

DAĞDEVİREN: HAYATIMDA GÜZEL İNSANLAR BİRİKTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Dağdeviren "Bugün çok yoğun ve aynı zaman çok verimli bir gezi gerçekleştirdik. Çok değerli bilim insanları ve öğrencilerle ve laboratuvarların devam etmesini sağlayan görevli arkadaşlarla tanıştık" dedi.

Dağdeviren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Covid sırasında özellikle birçok öğretim üyesiyle maalesef görüşme fırsatımız olmadı. Bu gezi vasıtasıyla hepinizle tekrar buluşmak çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Cemal Süreyya hep şöyle diyor: 'Güzel hayat isteyen güzel insanlar biriktirsin.' Ben de hayatımda güzel insanlar biriktirdiğim için gerçekten çok mutluyum."

KILIÇDAROĞLU: BİLİMDE HIZLI DEĞİŞİMLER VAR. BUNUN NE KADAR FARKINDAYIZ BİLMİYORUM

Dağdeviren'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir sofrada beraber olmaktan son derece mutluyum. Bugün güzel bir gezi gerçekleştirdik. En azından benim dünyam biraz daha zenginleşmiş oldu. Bilim insanlarıyla beraber olmak, onların düşüncelerini almak, onların yaptıklarını görmek gerçekten heyecan verici. Ben ve arkadaşlarım bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz.

Daron (Acemoğlu) Hocam ile görüşürken dedim, 'Keşke mümkün olsa da politikacılar, hiç olmazsa altı ayda bir veya yılda bir; bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, onların beklentilerini öğrenebilseler' diye. Bunu yapmıyoruz ama bunun bir şekilde yapılması lazım. Bir şekilde daha olgunlaşması lazım. Şuna kesinlikle inanıyorum: Bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları. İnsanlar bilim ürettikçe, bilim daha sonra teknolojiye dönüşüp, sanayi onları üretim haline getirirse, meta haline getirirse; hem toplum kazanmış olacak, insanlık kazanmış olacak, ki bilimde çok hızlı değişimler, dönüşümler var. Biz bunun ne kadar farkındayız, onu da bilmiyorum. Yani siyasetçiler olarak ne kadar farkındayız, onu da bilmiyorum.

Hepinize afiyet olsun. Ben ve arkadaşlarım burada olmaktan çok mutluyuz. Hepinize güzel katkılarınız dolayısıyla teşekkür ederiz."

YORUMLAR
500
Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı Kılıçdaroğlu ABD'de: 'Dünyadaki En Parlak Zihinlerden İlham Alıyoruz' Kılıçdaroğlu ABD'de: 'Dünyadaki En Parlak Zihinlerden İlham Alıyoruz'
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, ABD'de Bilim İnsanları ile Bir Araya Geldi: Keşke Politikacılar, Bilim İnsanlarıyla Bir Araya Gelip, Oturup Konuşabilseler. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:50 Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı
12:19 Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İşyerim" projesi hakkında yeni açıklama: Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
11:48 Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:07:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, ABD'de Bilim İnsanları ile Bir Araya Geldi: Keşke Politikacılar, Bilim İnsanlarıyla Bir Araya Gelip, Oturup Konuşabilseler. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement