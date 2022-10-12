Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: "Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: "Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz"

12.10.2022 15:43
Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: "Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “John Hopkins Üniversitesi'nde ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset bilimi öğrencileriyle buluştum, onların sorularını yanıtladım. Hayallerini, hedeflerini ve Türkiye'ye dair görüşlerini dinledim. Gençlerimizin dünya gençliğiyle bağını güçlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "John Hopkins Üniversitesi'nde ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset bilimi öğrencileriyle buluştum, onların sorularını yanıtladım. Hayallerini, hedeflerini ve Türkiye'ye dair görüşlerini dinledim. Gençlerimizin dünya gençliğiyle bağını güçlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, ABD programı kapsamında John Hopkins Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"GENÇLERİMİZİN DÜNYA GENÇLİĞİYLE BAĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

"John Hopkins Üniversitesi'nde ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset bilimi öğrencileriyle buluştum, onların sorularını yanıtladım. Hayallerini, hedeflerini ve Türkiye'ye dair görüşlerini dinledim. Gençlerimizin dünya gençliğiyle bağını güçlendireceğiz."

YORUMLAR
500
Türk ve Özbek siyaset uzmanları Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ele aldı Türk ve Özbek siyaset uzmanları Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ele aldı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: 'Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 17:05:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: "Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement