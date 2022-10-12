Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: "Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "John Hopkins Üniversitesi'nde ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset bilimi öğrencileriyle buluştum, onların sorularını yanıtladım. Hayallerini, hedeflerini ve Türkiye'ye dair görüşlerini dinledim. Gençlerimizin dünya gençliğiyle bağını güçlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, ABD programı kapsamında John Hopkins Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"GENÇLERİMİZİN DÜNYA GENÇLİĞİYLE BAĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

"John Hopkins Üniversitesi'nde ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset bilimi öğrencileriyle buluştum, onların sorularını yanıtladım. Hayallerini, hedeflerini ve Türkiye'ye dair görüşlerini dinledim. Gençlerimizin dünya gençliğiyle bağını güçlendireceğiz."