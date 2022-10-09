Kılıçdaroğlu, ABD'de Yarın Mıt ve Harvard Üniversitesi'ni Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, ABD'de Yarın Mıt ve Harvard Üniversitesi'ni Ziyaret Edecek

09.10.2022 12:17
Kılıçdaroğlu, ABD'de Yarın Mıt ve Harvard Üniversitesi'ni Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl buluşmaları kapsamında ABD’de yarın ilk olarak MIT ve Harvard Üniversitesi’ne gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl buluşmaları kapsamında ABD'de yarın ilk olarak MIT ve Harvard Üniversitesi'ne gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci yüzyıl Vizyonu çerçevesinde yapacağı ziyaretler kapsamında yarın ilk olarak Boston'a gidiyor. Kılıçdaroğlu, Boston'da MIT ve Harvard Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle buluşacak.

Bugün öğleden sonra İstanbul'dan Boston'a CHP heyeti ile birlikte hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Pazartesi gün boyunca MIT ve Harvard üniversitelerini ziyaret edecek. Burada akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu burada Canan Dağdeviren ve Dr. Kent Larson'ın dışında öğrencilerle de görüşecek. Ayrıca Koch Kanser Enstitüsü'nde bir inceleme turu yapacak olan Kılıçdaroğlu, Dr. Bob Langer ve Dr. Bilge Yıldız ile de görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin dikkat çeken duraklarından birisi de MIT'deki Nano Turu olacak. Burada Türk akademisyenler Dr. Mehmet Toner ve Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde de akademisyenlerle buluşacak.

CHP Lideri, Salı günü ise Prof. Joel Shulman ile görüşecek.

ABD ziyaretinin İkinci Yüzyıl vizyonunun sadece ilk durağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal dün yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin dünyanın diğer kentlerine yapılacak ziyaretlerle devam edeceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama şöyle:

"Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır.

ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir."

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD'ye giden CHP heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da yer alıyor.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel ile görüştü Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel ile görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti Kemal Kılıçdaroğlu, Çydd Genel Başkanı Ayşe Yüksel'le Görüştü Kemal Kılıçdaroğlu, Çydd Genel Başkanı Ayşe Yüksel'le Görüştü
Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Harvard Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, ABD'de Yarın Mıt ve Harvard Üniversitesi'ni Ziyaret Edecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 20:14:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, ABD'de Yarın Mıt ve Harvard Üniversitesi'ni Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement