Kılıçdaroğlu, ABD'de Yarın Mıt ve Harvard Üniversitesi'ni Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl buluşmaları kapsamında ABD'de yarın ilk olarak MIT ve Harvard Üniversitesi'ne gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci yüzyıl Vizyonu çerçevesinde yapacağı ziyaretler kapsamında yarın ilk olarak Boston'a gidiyor. Kılıçdaroğlu, Boston'da MIT ve Harvard Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle buluşacak.

Bugün öğleden sonra İstanbul'dan Boston'a CHP heyeti ile birlikte hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Pazartesi gün boyunca MIT ve Harvard üniversitelerini ziyaret edecek. Burada akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu burada Canan Dağdeviren ve Dr. Kent Larson'ın dışında öğrencilerle de görüşecek. Ayrıca Koch Kanser Enstitüsü'nde bir inceleme turu yapacak olan Kılıçdaroğlu, Dr. Bob Langer ve Dr. Bilge Yıldız ile de görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin dikkat çeken duraklarından birisi de MIT'deki Nano Turu olacak. Burada Türk akademisyenler Dr. Mehmet Toner ve Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde de akademisyenlerle buluşacak.

CHP Lideri, Salı günü ise Prof. Joel Shulman ile görüşecek.

ABD ziyaretinin İkinci Yüzyıl vizyonunun sadece ilk durağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal dün yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin dünyanın diğer kentlerine yapılacak ziyaretlerle devam edeceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama şöyle:

"Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır.

ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir."

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD'ye giden CHP heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da yer alıyor.