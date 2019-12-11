Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükelçi Satterfield'in, bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu bildiren Çeviköz, "Ziyaret sırasında Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, Ankara'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi'ye, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı inancını dile getirmiş ve başarılar dilemiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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