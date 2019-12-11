Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
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11.12.2019 22:54:58. #1.13#
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