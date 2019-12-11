Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i karşılaması

Görüşmeden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:57 Kaynak: AA
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