Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz
Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz

Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz

11 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir.

Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye- Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:42 
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