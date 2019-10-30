Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye- Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir." dedi.