Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - ABD yönetiminin yaptırım kararı
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu - ABD yönetiminin yaptırım kararı

Kılıçdaroğlu - ABD yönetiminin yaptırım kararı

38 dakika önce

-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)

Kılıçdaroğlu - ABD yönetiminin yaptırım kararı

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi
Meral Akşener, ABD'nin yaptırım tehdidine karşı önerilerde bulundu Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - ABD yönetiminin yaptırım kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]