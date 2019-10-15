Kılıçdaroğlu - ABD yönetiminin yaptırım kararı
38 dakika önce
-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:15 Kaynak: AA
-Kadınların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)
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