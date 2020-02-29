Kılıçdaroğlu: Acı günde bari kavga etmeyelim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Acı günde bari kavga etmeyelim

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Acı günde bari hiç değilse kavga etmeyelim. Yaralarımızı saralım. Oturup düşünelim beraber düşünelim. Türkiye'yi bu acıdan, dertten nasıl kurtarabiliriz diye düşünelim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Acı günde bari hiç değilse kavga etmeyelim. Yaralarımızı saralım. Oturup düşünelim beraber düşünelim. Türkiye'yi bu acıdan, dertten nasıl kurtarabiliriz diye düşünelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin kapalı grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, herkesin çok üzgün olduğunu ve herkesin duyarlılığını koruması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu "Emin olun çok üzgünüm. Olayı duyduğum andan itibaren ben ve arkadaşlarım 'neler yapabiliriz' diye oturup konuşuyoruz. Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi; ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Bir ülke böyle yönetilemez. Cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır. Daha cenazeler defnedilmeden, acılar, yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır? Neyin nesidir, hangi amaçla yapıyorlar bunları? Derdi benim. ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanık bir insanım. Şehitlerimiz var. Şu memlekete bir baş sağlığı dileyelim. Acı günde bari hiç değilse kavga etmeyelim. Yaralarımızı saralım. Oturup düşünelim, beraber düşünelim. Türkiye'yi bu acıdan, dertten nasıl kurtarabiliriz diye düşünelim. Bunların hiçbirisi yok arkadaşlar. Beni üzen bu" diye konuştu.

'ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerini hatırlatarak, "Ben buradan bütün milletime söz veriyorum; millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum. 'Niçin oradayız?' diye defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Yazık günah değil mi bu askerlerimize. Niçin savaşıyorlar? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız arkadaş siz? Ben bunları şimdi konuştuğum için çok üzgünüm. Bari otur millete bir baş sağlığı dileyin kardeşim. Bütün bunları atmışsınız bir kenara sanki olağan bir işmiş gibi" ifadelerini kullandı.

'TUZUN KOKTUĞU YERDE NE SÖYLENİR?'

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin toplanması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu Meclis niye vardır? Meclis toplansın. Gelip Sayın Erdoğan Meclis'e açıklama yapsın, niye gelmiyor buraya? Hangi gerekçe ile gelmiyor? Kendisine o yetkiyi verenin bu Meclis olduğunu bilmiyor mu Sayın Erdoğan? Emin olun çok üzgünüm çok ama çok üzgünüm. Bütün vatandaşlarıma şunu söylemek isterim; Hepimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuzun bütün mensuplarını kucaklıyoruz. Onlar özveri ile bin bir sorun içinde görev yapıyorlar. Hayatlarını feda ediyorlar. Annelerin hangi acılar içinde olduğunu ben biliyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum. Bana dertlerini anlatıyorlar. Dolayısıyla kimsenin tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Bütün annelerin de bir korku atmosferi içinde olmalarını istemeyiz. Söyleyeceklerim bunlar. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir?" dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, kavga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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