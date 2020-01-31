Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2)

6 saat önce

MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2), System.String[]

MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi. Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Polat Şaroğlu ile birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
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