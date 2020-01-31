Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2) - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2)
6 saat önce
MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi. Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.
Kılıçdaroğlu, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol
ve Polat Şaroğlu
ile birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.
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