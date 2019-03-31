Kılıçdaroğlu ' Ada Bebekle ' Fotoğraf Çektirdi
1 saat önce
Kılıçdaroğlu ' Ada bebekle ' fotoğraf çektirdiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için geldiği sırada, kendisine, "Kemal, Kemal" diye seslenerek fotoğraf çekilmek isteyen Ada bebeği kırmadı.
Kılıçdaroğlu ' Ada bebekle ' fotoğraf çektirdi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için geldiği sırada, kendisine, "Kemal, Kemal" diye seslenerek fotoğraf çekilmek isteyen Ada bebeği kırmadı.
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığa gelen Kılıçdaroğlu'na, "Kemal, Kemal" diye seslenen Ada bebeği kırmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra Ada bebekle hatıra fotoğrafı çekildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor