Kılıçdaroğlu ' Ada Bebekle ' Fotoğraf Çektirdi

Kılıçdaroğlu ' Ada bebekle ' fotoğraf çektirdiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için geldiği sırada, kendisine, "Kemal, Kemal" diye seslenerek fotoğraf çekilmek isteyen Ada bebeği kırmadı.

Kılıçdaroğlu ' Ada bebekle ' fotoğraf çektirdi



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için geldiği sırada, kendisine, "Kemal, Kemal" diye seslenerek fotoğraf çekilmek isteyen Ada bebeği kırmadı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığa gelen Kılıçdaroğlu'na, "Kemal, Kemal" diye seslenen Ada bebeği kırmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra Ada bebekle hatıra fotoğrafı çekildi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı

Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor