Kılıçdaroğlu: "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ANKARA - CHP Genel Başkanı...
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:55 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı
Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı
"Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum İmamoğlu söz verdi: İSMEK'te Kürtçe dil kursu açılacak CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor Son dakika: Hakkında yeniden tutuklama istenen Demirtaş'tan ilk yorum