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Kılıçdaroğlu: "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ANKARA - CHP Genel Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı

Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı

"Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:55 Kaynak: AA
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