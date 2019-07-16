Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Adalet ile hükmedeceksiniz"
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Kılıçdaroğlu: "Adalet ile hükmedeceksiniz"

54 dakika önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)
Kılıçdaroğlu: Adalet ile hükmedeceksiniz
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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