Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim
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Kılıçdaroğlu: Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu: Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor. Konuşmasında Ekim ayında Meclis'e getirilmesi planlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinen Kılıçdaroğlu "Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:47 
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