Kılıçdaroğlu: Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Nevşehir
'de partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor. Konuşmasında Ekim ayında Meclis'e getirilmesi planlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinen Kılıçdaroğlu "Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:47
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