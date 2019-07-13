Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"
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Kılıçdaroğlu: "Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"

34 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katıldı. (1)
"Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"
"Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya değil, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var"
Kılıçdaroğlu: Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor
Çankaya Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:24 Kaynak: AA
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