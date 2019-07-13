Kılıçdaroğlu: "Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"
34 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:24 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Çankaya Belediyesi
tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katıldı. (1)
"Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"
"Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya değil, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var"
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