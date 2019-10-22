Kılıçdaroğlu: Adaleti mumla arıyoruz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı Reformu'nun ilk kanun paketi ile ilgili, "Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu 'Türkiye'ye adalet geldi' anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek." dedi.