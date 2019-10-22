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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu: Adaleti mumla arıyoruz

Kılıçdaroğlu: Adaleti mumla arıyoruz

53 dakika önce

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı Reformu'nun ilk kanun paketi ile ilgili, "Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu 'Türkiye'ye adalet geldi' anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz.

Kılıçdaroğlu: Adaleti mumla arıyoruz, System.String[]

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı Reformu'nun ilk kanun paketi ile ilgili, "Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu 'Türkiye'ye adalet geldi' anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:44 
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