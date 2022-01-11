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Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz

11.01.2022 15:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız bir araya gelemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız dostluk kuramazsınız, düşmanlık yaratırsınız. Devletin dili adaletse bunların yaptığı ne Yargıda, ekonomide, istihdamda adalet yok. Her yerde adaletsizlik var dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarın çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olduğunu, devletin yönetilmediğini, bazı güçlerin siyasi otoriteye yön verdiğini savunarak, Bu güçlerin bazıları dolar, bazıları uyuşturucu baronları. Devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Adil yargılanma hakkı ile ilgili bir meselemiz var. Adalet sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız bir araya gelemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız dostluk kuramazsınız, düşmanlık yaratırsınız. Devletin dili adaletse bunların yaptığı ne Yargıda, ekonomide, istihdamda adalet yok. Her yerde adaletsizlik var. Toplum bunun farkında diye konuştu.

'DEVLET SOYULACAK ORGAN DEĞİL'

Kılıçdaroğlu, 20 Aralık gecesi dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle birilerinin milyarlar kazandığını ileri sürerek, 20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan doları bozdurdu, 2 gün sonra 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı bazıları. 'Bunu araştıralım Meclis'te' dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Hayır, araştırmayın bunu' dediler. Buradan açıkça şikayet ediyorum milletimize. AK Parti ve MHP milletvekilleri fakirin fukaranın yanında değil soyguncuların yanında yer almıştır. Siz bunlarla ortak mısınız Bu soruyu sormak benim hakkım onlara. Siz o soyguncuların ortağı mısınız Anket yaptık; bu önergenin kabulü ve reddi konusundaki görüşünüz nedir Ankete katılanların yüzde 81'i 'Kesinlikle bu önergenin kabul edilmesi lazımdır' diyor. AK Parti seçmeninin yüzde 66,2'si 'Önergenin kabul edilmesi lazımdı' diyor. MHP seçmeninin yüzde 74,5'i 'Önergenin kabul edilmesi lazımdı' diyor. Geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum; soygunun arkasında duran AK Parti ve MHP'nin sizi sürüklediği çıkmaz yoldan bu kardeşiniz kurtaracaktır. Herkesin hakkını hukukunu savunacağız. Öyle 'AK Parti'li', 'MHP'li' ayrımı yapmayacağız. Kim devleti soyuyorsa araştırıp bulacağız. Devlet soyulacak bir organ değil dedi.

'500 BİN DOLARA VATANDAŞLIĞI SATIYORSUN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamları hatırlatarak, 1 yılda akaryakıta tam 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir, düşer yine zam gelir. Sormak lazım; dolar yükselince zam yapıyorsun düşünce niye zam yapıyorsun Faiz artıyor dolar da yükseliyor. Vatandaş iki ayrı yerden negatif olarak etkileniyor ve fakirleşiyor. Tam bir çöküş yaşanıyor ekonomide. Baktılar dolar yukarı doğru gidiyor. İhracatçılara dediler ki 'İhracat bedelinin yüzde 25'ini Merkez Bankası'na getirip yatıracaksın'. Konut alana vatandaşlık veriliyordu, baktılar ki çok fazla tutmadı. 'Bankaya 500 bin dolar yatırırsan sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim' diyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun. Hani siz milliyetçi ülkücüydünüz Bunların tamamını düzelteceğim ve beylerin burnundan fitil fitil getireceğim diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz
Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz
Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz - Son Dakika
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