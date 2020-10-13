Kılıçdaroğlu: "Adaleti yüceltmek zorundayız" - Son Dakika

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: " (İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesi) Bir üst mahkemenin verdiği karara, bu anayasaya göre alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım.' diyorsa, orada bir sorunumuz var, orada bir çürüme var. O çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım."