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Kılıçdaroğlu: "Adaletin bağımsızlığının mutlaka sağlanması lazım"

1 saat önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (11)

Kılıçdaroğlu: Adaletin bağımsızlığının mutlaka sağlanması lazım

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:03 Kaynak: AA
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