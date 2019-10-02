Kılıçdaroğlu: "Adaletin bağımsızlığının mutlaka sağlanması lazım"
1 saat önce
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:03 Kaynak: AA
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (11)
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