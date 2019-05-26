Kılıçdaroğlu: "Adaletten yana tavır alacağız"
4 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın iftar programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:54 Kaynak: AA
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara
Minibüsçüler Esnaf Odası'nın iftar programına katıldı. (2)
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