Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (2)
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Kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (2)

1 saat önce

ÖNCE ARAMA, SONRA ZİYARETKanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için sürpriz bir şekilde Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti öncesinde belediye çevresinde hassas burunlu köpekle arama yapıldı.

Kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (2), System.String[]

ÖNCE ARAMA, SONRA ZİYARET
Kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için sürpriz bir şekilde Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti öncesinde belediye çevresinde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar ile VIP minibüsle belediyeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasına geçti.
KEBAPÇIYA GİTTİ
Kılıçdaroğlu'nun makamına oturmasını istediği Karalar, koltuğa oturmadı. Makamda basına kapalı gerçekleşen sohbetin ardından Kılıçdaroğlu, meşhur Adana kebabını tatmak için Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
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