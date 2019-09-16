Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (3)
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Kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (3)

1 saat önce

POZU VERDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından kentteki bir restoranda yemek yedi.

Kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (3), System.String[]

POZU VERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından kentteki bir restoranda yemek yedi. Kılıçdaroğlu'na CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, 26. Dönem Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li ilçe belediye başkanları ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi eşlik etti. Yemeğin ardından havalimanına gitmek üzere makam aracına yönelen Kılıçdaroğlu çevredeki vatandaşlardan ilgi gördü. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, onların fotoğraf çekilme isteğini de kırmayarak poz verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra hava yoluyla kentten ayrıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ayhan Barut, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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