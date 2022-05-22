Kılıçdaroğlu: "Adana Dönüşü Yaşanan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Evlatlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Adana Dönüşü Yaşanan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Evlatlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

22.05.2022 13:12
Kılıçdaroğlu: "Adana Dönüşü Yaşanan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Evlatlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Adana Gençlik Programı'nın katılımcılarının Niğde’de bu sabah trafik kazası geçirmesi üzerine hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Adana Gençlik Programı'nın katılımcılarının Niğde'de bu sabah trafik kazası geçirmesi üzerine hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Adana Gençlik Programı'nın katılımcılarını taşıyan bir otobüsün, Niğde'nin Güney köyü yakınlarında bu sabah yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden gençler için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Adana dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Adana Dönüşü Yaşanan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Evlatlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum' - Son Dakika


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