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Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor

13.08.2021 09:55
Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Peynirciler Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Peynirciler Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Van'ın İran'a açılan Saray ilçesine bağlı Kapıköy Gürük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, buradaki yetkililere sınır kapısından kaçak göçmenlerin geçip geçmediğini sordu. Gümrük kapısı yetkileri ise sınırdan sadece pasaportu olan kişilerin geçtiği cevabını verdi.

Ardından gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, sınır kapısındaki yetkililerle yaptıkları görüşmede hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığının kendilerine iletildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sizlerin de tanık olduğunuz gibi burada herhangi bir hareketlilik yok. Gümrük yetkilileri ve Odalar ve Borsalar Birliği yetkilileri buradalar. Burada hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını ve İran'ın izin vermediğini bize söylediler. Gerekçe olarak da pandemiyi gösterdiklerini söylediler. Pandeminin yaygın olması dolayısıyla güvenlik açısından İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını buradaki yetkilileri ifade etmişler. Tabi, gerçek nedir biz söylenenlere itibar etmek zorundayız. Kendilerine ayrıcı Afgan mültecilerin veya göçmenlerin, sığınmacıların, turistlerin gelip gelmediğin sordum. Burada bizim Türkiye'de karşılaştığımız tablonun, buradan geçen olmadığını, herkesin pasaportlu olduğunu, pasaport kontrolünden geçtiğini dolayısıyla yoğun olarak kitleler halinde Afganistanlıların sınır kapısını kullanmadıklarını söylediler. 'Peki sınır karakolları var mı" dedim. Bize sınır karakollarını gösterdiler. Karakollar arasında güvenlik kameralarının olduğunu da ifade ettiler. Şimdi merak ettiğim konu şu; Sayın Erdoğan sınırlarımız için yol geçen hanı değil demişti' Güzel, hiçbir sınır, hiçbir ülke, sınırların yol geçen hanı olmasını istemez. Peki ben merak ediyorum. 1 milyona yakın Afgan göçmen sınır kapısından geçerek geldiler Türkiye'ye? Karakollar birbirini görüyorsa, kameralar birbirini görüyorsa, 1 milyon Afgan nasıl geldi ülkemize. Hangi araçlarla geldi ve nasıl geldiler? Artı 2 bin 400 kilometrelik İran sınırını nasıl geçtiler. Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda aldığımız bütün bilgiler ABD yetkililerinin yaptığı açıklamalardan biz bunu öğreniyoruz. Afgan mültecilerin Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de konuşlanacağını, burada tutulacağını, buradaki hükümet yetkilileri ile görüştüklerini ve görüşmelerin gizil tutulduğunu, bütün bunların ayrıntılarını verdi."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SIĞINMACI KAMPI DEĞİL'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sığınmacı kampı olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu,"Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Eğer buraya birileri gelecekse, bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Öyle anlaşılıyor ki; hükümet ABD ile yapmış olduğu gizli anlaşmalar dolayısıyla sığınmacıları başka yollardan, başka yöntemlerle Türkiye'ye getirmektedir. Türkiye'ye gelenler genç insanlar 20, 25, 30, 35 yaşında insanlar. Yanlarında kadın, yaşlılar yok. Dolayısıyla bunlar birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz. Bunun önlenmesi lazım? dedi.

'GARİP BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Garip bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'Oradaki genç Afganlar hayatlarını kurtarmak için veya başka gerekçelerle Türkiye'ye geliyorlar. Ama bizim genç insanlarımız asker olarak Afganistan'a gidiyorlar. Onlar buraya yaşamak için geliyorlar. Bizim askerlerimiz de oraya ölmek için gidiyor. ya böyle garip bir tablo olabilir mi' Bunun bir mantığı olabilir mi? Bu konuda yetkililerin çıkıp açıklama yapması lazım. Açık ve net bunu ifade ediyorum. Sınırdan geçecek her kişiyi saptamak mümkün. Kameralarla bunu saptamak mümkün. Bir kişiyi bile saptamak mümkünken binlerce kişi nasıl geçiyor da ve kimse görmüyor. Sınırlarımız yol geçen hanı değilse nasıl oluyor da bunlar yol geçen hanı oluyor? Siyasi irade buna izin vermediği takdirde böyle bir tabloyla bizim karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Nedeni de para. Amerikalılar para verecek ve biz de binlerce, yüz binlerce Afganlıyı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. ya işsiz geziyor gençlerimiz. Gençlerimiz Afganistan'a ölmek için gidecekler. Aklın, mantığın alacağı bir şey değil. Bunu bütün vatandaşlarımın, sevgili halkımın bilmesini isterim. Bu tablo bizim için hoş bir tablo değil ve gelecek açısından da parlak bir tablo değil" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ardından sınır kapısından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan, Mülteci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor - Son Dakika


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