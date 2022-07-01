Kılıçdaroğlu: "Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor"

01.07.2022 01:55
Kılıçdaroğlu: "Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) yöneticileri ile CHP genel merkezinde görüştü. Görüşmede, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da yer aldı. Bu görüşmenin fotoğrafını Twitter'da yayınlayan Kılıçdaroğlu, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun KOREV'in dövizini tuttuğu, dernek üyelerinin de "Koruyucu aile olun", "Kan bağı değil ama can bağı", "Kalpten doğan çocuklar" mesajı verdiği görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."

YORUMLAR
500
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu'na Yangın Raporu Sundu Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu'na Yangın Raporu Sundu Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Koruyucu Aile Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 02:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement