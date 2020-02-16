Kılıçdaroğlu: "Akılcı politikalarla Ortadoğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Akılcı politikalarla Ortadoğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Akılcı politikalarla Ortadoğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz"

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (6)

Kılıçdaroğlu: Akılcı politikalarla Ortadoğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:19 Kaynak: AA
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