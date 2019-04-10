Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesi -Başbaşa Görüşme

Kılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesi -Başbaşa Görüşme

38 dakika önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:14 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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